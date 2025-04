Wschód słońca w dniu dożynek: ujawniono kolejne nazwisko! To organizator Igrzysk i rebeliant

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Nominowany do Oscara aktor Jesse Plemons został obsadzony jako Plutarch Heavensbee w adaptacji książki Wschód słońca w dniu dożynek z uniwersum Igrzysk śmierci. Kim jest grany przez niego bohater? To przyszły główny organizator III Ćwierćwiecza Poskromienia i przywódca rebelii. W filmowej serii wcielał się w niego Philip Seymour Hoffman.

Jesse Plemons – kariera

Gdzie wcześniej grał Jesse Plemons? Aktor był nominowany do Oscara i nagrody BAFTA za rolę drugoplanową w filmie Psie pazury z 2021 roku. Z kolei występ w obrazie Rodzaje życzliwości z 2024 roku zapewnił mu nominację do Złotego Globu i Złotą Palmę w Cannes. Możecie również znać go z takich produkcji jak Wieczór gier (2018), Fargo (2014), Czas krwawego księżyca (2023) i Breaking Bad (2008 - 2013).

Nadchodzą nowe Igrzyska śmierci!

Tym samym Jesse Plemons dołącza do obsady filmu, w której są już: Joseph Zada jako młody Haymitch Abernathy, Whitney Peak jako jego ukochana Lenore Dove Baird i Mckenna Grace jako Maysilee Donner. Możecie przyjrzeć się aktorom w poniższej galerii:

Joseph Zada - Haymitch Abernathy Zobacz więcej Reklama

Wschód słońca w dniu dożynek to kolejny prequel do bestsellerowej trylogii Igrzysk śmierci. Rozgrywa się dwadzieścia cztery lata przed główną serią. Śledzimy w nim losy młodego Haymitcha Abernathy'ego, który został wybrany na trybuta i będzie musiał walczyć o przetrwanie na arenie. Postać od zawsze była jedną z najpopularniejszych we franczyzie i fani latami prosili o książkę skupioną na jego przeszłości.