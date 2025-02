Czy Denzel Washington żałuje braku nominacji do Oscara? "Żartujesz sobie ze mnie?"

materiały prasowe

Denzel Washington to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać i dwukrotny zwycięzca najbardziej prestiżowej nagrody w świecie kina. Pierwszą statuetkę zdobył 35. lat temu. Mimo wieloletnich sukcesów i owocnej kariery, wielu fanów aktora było zdziwionych brakiem nominacji dla niego do Oscara za rolę w nowym Gladiatorze. A co sądzi o tym sam aktor?

Czy Denzel Washington żałuje braku nominacji do Oscara?

Chociaż Denzel Washington zdobył nominację do Złotego Globu za rolę w Gladiatorze 2, to nie powtórzył tego wyczynu przy Oscarach, przy których go pominięto ku oburzeniu wielu osób. Sam aktor jednak nie przykłada do tego większej wagi. To w końcu sam Denzel Washington.

Żartujesz sobie ze mnie? Och, tak, bardzo mi przykro. - żartował w rozmowie z The New York Times. - Cieszę się z tego, co zrobiłem [w przeszłości] i z tego, co robię teraz. Od dawna się tu kręcę. Nie chcę mówić, że mam lepsze zajęcia, ale w tym wieku zaczyna się być realistą. Początkiem mądrości jest zrozumienie. Staję się mądrzejszy i uczę się mniej mówić, a więcej rozumieć. To jest dla mnie ekscytujące.

