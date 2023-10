Oscary 2024: Chłopi będą walczyć też o najlepszą muzykę. Już można jej posłuchać

fot. materiały prasowe Festiwal Kamera Akcja

Za fantastycznie odbieraną muzykę w filmie Chłopi odpowiada L.U.C.. To właśnie on w mediach społecznościowych podał informację, że twórcy polskiego kandydata do Oscara zgłoszą jego soundtrack do walki o nominację w kategorii najlepsza muzyka.

Chłopi w walce o Oscara

Tak napisał L.U.C. o tej sytuacji:

Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia. Dziękuję Wam, że towarzyszycie mojej drodze przez te wszystkie lata w tych dobrych i tych trudniejszych momentach, których było tak wiele. Gratulacje dla wszystkich muzyków @rebelbabel film orchestra. Od dziś dzięki @milanrecords soundtrack dostępny jest na całym świecie więc gdziekolwiek macie znajomych podajcie dalej owoc 4 lat pracy prawie 100 muzyków. Za chwilę na LUCfilms premiera utworu z tematem głównym z filmu a w przyszłym tygodniu płyta trafia do sklepów. Życzę pięknych chwil w akompaniamencie RB film orchestra i wspaniałych gości!

Poza tym na pewno Chłopi walczą o nominację w kategoriach: najlepszy film zagraniczny i najlepszy film animowany. Poniżej możecie posłuchać dwóch klimatycznych z utworów soundtracku:

Soundtrack jest już w sprzedaży.