Pozew Blake Lively oddalony. Dotyczył współpracownika Justina Baldoniego

Blake Lively na początku czerwca 2025 roku w końcu mogła odetchnąć z ulgą po tym, jak sąd oddalił pozew Justina Baldoniego o 400 milionów dolarów przeciwko niej, jej mężowi Ryanowi Reynoldsowi, publicystce Leslie Sloane i The New York Times. Podwodem było to, że zarzuty nie miały podstaw prawnych. Przypomnijmy, że aktor oraz reżyser znany z It Ends With Us postanowił złożyć pozew po tym, jak Lively oskarżyła go o molestowanie se*sualne na planie wspomnianej produkcji, w której zagrali parę. Aktorka stwierdziła, że przez zachowanie Baldoniego musiała skorzystać z pomocy psychologicznej.

Reżyser od początku przekonywał za to, że Lively i jej mąż domagają się odszkodowania za coś, co nie miało miejsca. Stwierdził też, że para ingeruje w jego prywatność i celowo dopuszcza się oszczerstw na jego temat. W zamian postanowił udostępnić w sieci blisko 200-stronicowy dokument zawierający treści SMS-ów, które miał otrzymać od Lively podczas tworzenia It Ends With Us. Aktorka nie pozostała na to obojętna i postanowiła złożyć pozew przeciwko Jedowi Wallace'owi, czyli ekspertowi Justina Baldoniego do spraw mediów społecznościowych. Oskarżyła go o współudział w kampanii oszczerstw, którą miał zorganizować zespół PR-owy reżysera. Okazuje się, że pozew Blake Lively również został oddalony.

Dlaczego pozew Lively dotyczący współpracownika Baldoniego został oddalony?

Blake Lively i Jed Wallace na razie nie spotkają się w sądzie. Portal Page Six 16 lipca 2025 roku przekazał, że sędzia Lewis Liman sędzia oddalił pozew aktorki przeciwko ekspertowi Justina Baldoniego do spraw mediów społecznościowych, ponieważ uznał, że Nowy Jork nie jest właściwym miejscem do rozpatrzenia sprawy. Wallace na co dzień mieszka bowiem w Teksasie. W dokumentach sądowych można przeczytać:

Wniosek pozwanego Wallace’a o oddalenie sprawy musi zostać uwzględniony, ponieważ Sąd nie ma nad nim jurysdykcji osobistej.

Rzekoma kampania oszczerstw przeciwko Lively miała miejsce głównie poza Nowym Jorkiem. Reprezentantka aktorki nie ma zamiaru się poddawać. Przekazała, że ma zamiar podjąć kroki prawne, ponieważ decyzja sądu dotyczy jedynie kwestii proceduralnych, a nie merytorycznych zarzutów.