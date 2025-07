To wideo Jennifer Love Hewitt wywołało dyskusję. Fani są zdziwieni, że nie wygląda jak w 1997

fot. Sony Pictures Entertainment

Jennifer Love Hewitt jest kojarzona przez widzów przede wszystkim z horroru Koszmar minionego lata z 1997 roku, w którym gra główną bohaterkę. Aktorka niedawno miała okazję powrócić do roli Julie James za sprawą rebootu wspomnianego filmu, który w Polsce można oglądać w kinach od piątku 18 lipca 2025 roku. Kilka dni wcześniej odbyła się jego uroczysta, na której nie mogło zabraknąć obecnie 46-letniej Hewitt. Nagrania z udziałem aktorki zdążyły już odbić się szerokim echem w mediach społecznościowych. Okazuje się, że spora część internautów nie może pogodzić się z tym, że aktorka po latach... wygląda inaczej.

Internauci zaskoczeni metamorfozą Jennifer Love Hewitt

Od premiery pierwszego Koszmaru minionego lata z udziałem Jennifer Love Hewitt minęło już prawie 30 lat. Nikogo nie powinno więc dziwić to, że aktorka nie wygląda już jak nastolatka, a w jej aparycji nastąpiły znaczne zmiany. Warto wspomnieć, że doczekała się trójki dzieci. Okazuje się, że jest jednak spore grono osób zaskoczonych tym faktem. Pod jednym z nagrań z premiery rebootu Koszmaru minionego lata internauci nie ukrywają, że na pierwszy rzut oka nie poznali aktorki. Niektórzy wciąż zastanawiają się za to, czy bohaterką nagrania naprawdę jest ta sama Jennifer Love Hewitt, którą oglądali na ekranie w młodości.

Poniżej możecie zobaczyć, jak teraz wygląda Jennifer Love Hewitt:

Jennifer Love Hewitt o komentarzach na temat swojego wyglądu

Jennifer Love Hewitt zauważyła to, że fani są zaskoczeni jej "nowym" wyglądem. W wywiadzie dla Fox News wspomniała:

Czasami odnoszę wrażenie, że fani po prostu "wybierają" cię w pewnym wieku, kochają cię taką i uznają to za twoją wizytówkę. Nie masz prawa się zestarzeć od tego momentu. W moim przypadku był to czas, kiedy byłam dwudziestokilkulatką. Ludziom naprawdę trudno przychodzi zaakceptowanie tego, że ja tak nie wyglądam, że to już nie jestem ja. (...) To jest tylko wiek. Myślę, że po 40-stce kobiety przechodzą do takiej fazy samoakceptacji i uważam, że to piękne. Każdy powinien czuć się komfortowo sam ze sobą, niezależnie od tego, ile ma lat.