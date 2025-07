Ewan McGregor z wizytą w… Chęcinach. Co tam robił?

fot. Apple TV+ / Wikimedia Commons: Chemik12

Reklama

Ewan McGregor jest dobrze znany widzom między innymi z uniwersum Gwiezdnych wojen, gdzie występuje jako Obi-Wan Kenobi. Aktor ma na swoim koncie również role w filmach takich jak Trainspotting i Moulin Rouge! czy serialu Fargo, któremu zawdzięcza Złoty Glob w kategorii Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym. W 2025 roku 54-latek wystąpił z kolei w dostępnym na platformie Apple TV+ miniserialu Wielka wyprawa do domu, w którym miał okazję połączyć pracę na planie ze swoją pasją do motoryzacji. Za jego sprawą wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Charleyem Boormanem wyruszył w malowniczą trasę przez 17 europejskich krajów na starych motocyklach. Okazuje się, że jednym z przystanków były Chęciny, czyli miasto położone w województwie świętokrzyskim.

Co Ewan McGregor robił w Chęcinach?

Zamek królewski w Chęcinach został gwiazdą 9. odcinka Wielkiej wyprawy do domu. Ewan McGregor i Charley Boorman wpadli tam z wizytą, aby wejść na wieżę i zobaczyć panoramę Chęcin, która w pewnym momencie odcinka została pokazana z lotu ptaka. Zarówno McGregor, jak i jego przyjaciel nie kryli zachwytu widokami. Okazuje się, że mieszkańcy miasta nie mieli pojęcia o tym, że gwiazdy latem 2025 roku planują wizytę w mieście i o wszystkim dowiedzieli się dopiero po fakcie. Jak przekazał Mariusz Nowak, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Chęciny:

Dowiedzieliśmy się o wszystkim dopiero po fakcie. Nie chcieli robić z tego sensacji. Chodziło im o to, by obecność nie zdominowała obrazu, który chcieli pokazać. Dla nas to wartość dodana. Program jest rozpoznawalny na całym świecie, a fani Gwiezdnych wojen kojarzą McGregora. Cieszymy się, że zwrócili uwagę na Chęciny – szczególnie na zamek.

Warto wspomnieć, że w 9. odcinku Wielkiej wyprawy do domu Ewan McGregor i jego przyjaciel odwiedzają nie tylko Chęciny, ale też Warszawę i Białystok. Zwiastun miniserialu znajdziecie poniżej: