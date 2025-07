Komputerowy powrót do przyszłości!

fot. Maingear

Reklama

Gdyby umiejscowić akcję remake’u pierwszej części Powrotu do przyszłości w roku 2025, a bohaterowie cofnęliby się o tyle samo lat, co w oryginale, wylądowaliby w 1995 roku! Komputerową podróż w przeszłość do tego właśnie okresu (i to z gwarancją powrotu do teraźniejszości!) proponuje firma Maingear, która rozpoczęła zbieranie zamówień na model Retro95. To limitowana edycja komputera, który łączy w sobie niepowtarzalny wygląd stacjonarek z lat 90. z jak najbardziej współczesną wydajnością.

Podstawą dla tego zestawu jest obudowa FLP01 firmy SilverStone, która wprawdzie powstała jako żart primaaprilisowy, ale zyskała tak dużą popularność, że została wprowadzona do produkcji. Model Retro95 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 9600X i płytę główną MSI Pro B650 VC-WiFi II. Do tego 16 GB pamięci T-Force Delta RGB, dysk SSD T-Force A440 NVMe o pojemności 1 TB oraz wydajna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5050. W komplecie jest również zasilacz MSI MAG A650GL o mocy 650 W, świeżo zainstalowany system Windows 11 Home oraz roczna gwarancja – a wszystko to za 1599$, czyli około 5800 zł.

fot. Maingear

Można też jednak ulepszyć podstawową konfigurację, aby uzyskać większą wydajność. Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, karta graficzna GeForce RTX 5080 i dysk SSD Samsung 990 Pro o pojemności 4 TB zamieniają tę retro maszynę w prawdziwego – choć niepozornego – gamingowe potwora! Niestety, za cenę dwukrotnie wyższą, niż wspomniane ok. 5800 zł! A skoro już o pieniądzach mowa, dlaczego nie pójść o krok dalej i nie podwoić pojemności pamięci RAM do 32 GB za kolejne 225 zł?

Mocniejszy zasilacz to również dobry pomysł. Będzie zresztą niezbędny, jeśli w środku znajdą się wspomniane najmocniejsze podzespoły. Najlepszym rozwiązaniem jest modernizacja do jednostki o mocy 1250 W firmy MSI. Wprawdzie trzeba dołożyć kolejne ok. 390 zł, ale kto by się tym przejmował, gdy cena przekracza już 12 000 zł? Do pełni klimatu retro brakuje już tylko napędu płyt o prędkości 24x, który można dokupić za kolejne 125 zł.

fot. Maingear

To propozycja dla graczy, którzy nosili monitory kineskopowe na LAN party, wymieniali dyskietki między poziomami i śledzili nowości z branży gier w drukowanych magazynach – powiedział Wallace Santos, założyciel i dyrektor generalny firmy Maingear.

Niestety, widoczny na wizualizacji tradycyjny monitor kineskopowy nie wchodzi w skład tego zestawu i trzeba go sobie załatwić samemu.

fot. Maingear

Maingear Retro95 to produkt ze ściśle limitowanej serii, więc jeśli jesteś zainteresowany, nie zwlekaj, bo cytując producenta „Kiedy się skończą, to game over”.