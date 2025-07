Ta lalka to konkurencja dla Barbie. Teraz ma powstać o niej film

fot. Warner Bros.

Film Barbie w reżyserii Grety Gerwig od czasu swojej premiery, która miała miejsce w lipcu 2023 roku, zarobił ponad miliard i 446 milionów dolarów w światowym box office. Tym samym produkcja z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych stała się nie tylko najbardziej dochodową produkcją w historii wytwórni Warner Bros., ale też w całym 2023 roku. Do wielkiego sukcesu filmu bez wątpienia przyczyniło się to, że jest on oparty na jednej z najlepiej sprzedających się zabawek na świecie i zarazem jednej z najbardziej znanych ikon popkultury, która zadebiutowała na rynku w 1959 roku. Okazuje się, że za jakiś czas w ślady legendy od firmy Mattel pójdzie kolejna popularna lalka.

Lalka Sindy doczeka się musicalu

Wyprodukowana w 1963 roku Wielkiej Brytanii lalka Sindy za jakiś czas również ''wyjdzie z pudełka'' i wkroczy do prawdziwego świata. Wszystko to za sprawą nadchodzącego musicalu live action. W lipcu 2025 roku portal The Hollywood Reporter dowiedział się, że prawa do ekranizacji z udziałem Sindy od Pedigree Dolls & Toys nabyła należąca do aktora Archiego Renauxa firma produkcyjna A2R2 Productions. Film z udziałem Sindy ma być ''śmiałym, pogodnym musicalem aktorskim, łączącym w sobie emocje, humor i modę''. Ponadto nadchodząca historia Sindy jest opisywana jako ''zabawna, ostra, dojrzała emocjonalnie i współczesna baśń, która zgłębi temat przyjaźni, tożsamości i wyróżniania się''. Nie wiadomo jeszcze, kto wyreżyseruje film o Sindy. Wcześniej wspomniany portal ustalił jednak, że A2R2 Productions wzięło pod uwagę liczne podobieństwa projektu do Barbie, dlatego poszukuje ''wizjonerki'', która stworzy film, podążając śladami Grety Gerwig.

Oto jak prezentują się różne warianty lalki Sindy:

