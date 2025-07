Emma Watson straciła prawo jazdy. Tego samego dnia ukarano też inną aktorkę z Harry’ego Pottera

fot. Warner Bros.

Emma Watson zdobyła znaczną popularność w 2001 roku, kiedy jako 10-latka zadebiutowała na dużym ekranie w roli Hermiony Granger w filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. 35-latka jest obecnie znana nie tylko z kultowej serii o młodych czarodziejach, ale również z produkcji takich jak Charlie, Piękna i Bestia czy Małe kobietki, która miała swoją premierę 2019 roku. Od tamtej pory aktorka nie pojawiła się na ekranie. Na początku lipca 2025 roku Emma Watson znów stała się głośnym tematem w mediach, tym razem za sprawą incydentu ze swoim udziałem. Według ustaleń licznych zagranicznych portali, w tym między innymi BBC, aktorka przekroczyła prędkość i została za to ukarana.

Emma Watson straciła prawo jazdy na pół roku

Emma Watson otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy. Decyzja w sprawie zapadła na początku lipca 2025 roku w sądzie High Wycombe Magistrates' Court podczas trwającej zaledwie pięć minut rozprawy, na której aktorka nie stawiła się osobiście. Wcześniej przyznała się do winy. Emma Watson straciła swoje prawo jazdy w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 31 lipca 2024 roku w Oksfordzie. Tego dnia Watson jechała niebieskim audi z prędkością 38 mil na godzinę w strefie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 mil na godzinę. Miała wówczas na swoim koncie 9 punktów karnych. Za przekroczenie prędkości musiała również zapłacić karę grzywny w wysokości 1044 funtów (około 5100 złotych). Otrzymała też dodatkowe 3 punkty karne.

Zoe Wanamaker również straciła prawo jazdy

Co ciekawe, tego samego dnia i przez ten sam sąd co Emma Watson za przekroczenie prędkości została ukarana aktorka Zoe Wanamaker, dobrze znana fanom Harry'ego Pottera z roli pani Hooch. Ona również otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów na sześć miesięcy i musiała zapłacić karę grzywny. 76-latka została przyłapana na przekroczeniu prędkości na autostradzie M4 w Newbury w hrabstwie Berkshire 7 sierpnia 2024 roku. Jechała wtedy jechała z prędkością 46 mil w terenie, w którym ograniczenie wynosi 40 mil na godzinę. Co ciekawe - podobnie jak Emma Watson - Zoe Wanamaker w momencie przekroczenia prędkości również miała na swoim koncie 9 punktów karnych. Potem także otrzymała 3 dodatkowe.