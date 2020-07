Paranormalne: Michał Stonawski opisuje historie polskich nawiedzeń. Dziś premiera

Źródło: Znak

Nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka zatytułowana Paranormalne. Prawdziwe historie nawiedzeń. Zamieszczone zostały w niej historie nawiedzeń z naszego kraju, relacje z tajemniczych wydarzeń i niewyjaśnionych incydentów. W książce znajdują się także relacje świadków czy opinie osób zajmujących się tematyką zjawisk paranormalnych.

Autorem Paranormalnych jest Michał Stonawski, polski autor grozy i publicysta. Na koncie ma już także pozycje niebeletrystyczne traktujące o zjawiskach nadnaturalnych i zahaczających o grozę.

Oto okładka i opis książki:

Źródło: Znak

Mrożące krew w żyłach opowieści, które wydarzyły się naprawdę

Edyta po raz pierwszy decyduje się opowiedzieć o koszmarze, jaki przeżyła w nawiedzonym szpitalu psychiatrycznym „Zofiówka”.

Właścicielki domu opieki pod Warszawą muszą same odprawiać egzorcyzmy, gdy ksiądz, który się do tego zobowiązał, ucieka.

Mieszkańcy małego miasteczka na północy kraju ukrywają historię o dwóch przeklętych rodzinach.

Nierozwikłana tajemnica z początku XX wieku sprawia, że do dzisiaj w niewyjaśnionych okolicznościach umierają ludzie.

To tylko część historii o duchach – naszych polskich – kryjących się tuż za rogiem…

Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, który całe życie poświęcił na tropienie prawdy, teraz zabierze cię w podróż po najbardziej przerażających nawiedzonych miejscach – poznasz ich historię, a także świadków, którzy opowiedzą o tym, co przeżyli, oraz opinie egzorcystów.