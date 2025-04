Netflix Tudum 2025: data premiery i zapowiedź. W menu Squid Game 3, Frankenstein i One Piece

Fot. Netflix

Reklama

Kiedy odbędzie się Netflix Tudum w 2025 roku? Potwierdzono, że wydarzenie będzie transmitowane na żywo 1 czerwca o 2.00 czasu polskiego (31 maja o 17.00 czasu pacyficznego i 20.00 czasu wschodniego) z Kia Forum w Los Angeles.

Na wideo z ogłoszeniem daty premiery widać również zapowiedzi takich filmów jak Farciarz Gilmore 2 z Adamem Sandlerem w roli głównej, Żywy czy martwy ze świata Na noże, nowej adaptacji Frankensteina i kryminału The Rip, a także kolejnych sezonów głośnych seriali: live-action One Piece na podstawie kultowego anime, mrocznej i zabawnej Wednesday, koreańskiego Squid Game i hitu Stranger Things, który jest flagowym tytułem Netflixa od lat.

Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej:

Co to Netflix Tudum? To coroczne globalne wydarzenie popkulturowe, które jest transmitowane na żywo. Podczas niego pojawiają się największe i najważniejsze zapowiedzi Netflixa, a także są pokazywane ekskluzywne materiały zza kulis. Możemy spodziewać się więc nowych zwiastunów i ekscytujących nowości.