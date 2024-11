Dlaczego przesunięto premierę Avowed? Phil Spencer ujawnia

Obsidian

Avowed miało zadebiutować jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej 12 listopada, jak wskazywała data, która pojawiła się w na stronie gry. Niedługo później ta informacja jednak zniknęła, a twórcy wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że zdecydowali się na przełożenie premiery na 18 lutego 2025 roku. Wspomniano tam również, że zdecydowano się na taki krok z uwagi na dużą liczbę premier w końcówce roku.

Teraz słowa deweloperów potwierdził Phil Spencer. W rozmowie z serwisem Game File przyznał on, że Obsidian nie potrzebowało dodatkowego czasu na dopracowanie gry. Dodał jednak, że skoro taki czas otrzymali, to zamierzają go wykorzystać. Nie wspomniał jednak w jaki sposób.

Nie przesunęliśmy premiery z uwagi na to, że Obsidian potrzebowało więcej czasu. Matt Booty i ja zajmujemy się planowaniem, rozmawialiśmy z zespołem odpowiedzialnym za Game Pass i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby się upewnić, że możemy lepiej rozłożyć to w czasie.

W późniejszej wypowiedzi Spencer wspomina o grach, które pojawiły lub jeszcze pojawią się w na konsoli Xbox i/lub w Game Passie pod koniec tego roku. Nie da się ukryć, że faktycznie jest tam dość tłoczno.

Możemy sobie na to pozwolić mając dodatek do Diablo, Black Ops, a później Indianę Jonesa. I to nawet bez brania pod uwagę Microsoft Flight Simulator, który również wyląduje w Game Passie w listopadzie 2024 roku.