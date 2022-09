Co jest w skrzyni Durina? Spekulacja o wątku z 2. odcinka Władcy Pierścieni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 2. odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy mamy scenę, w której król Durin III pokazuje swojemu synowi Durinowi IV skrzynie z tajemniczą, błyszczącą zawartością. Z odcinka wiemy, że będzie to coś ważnego w tym wątku, ale na ten moment pozostaje tajemnicą. Co jest w skrzyni Durina? Na pewno coś, co krasnoludy chcą ukryć przed Elrondem.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - teorie

Naturalnie po premierze odcinka w sieci pojawiło mnóstwo teorii zadowolonych widzów, którzy zaangażowali się w historię i spekulują, co tak naprawdę może tam być. Dziennikarze z różnych portali również w to wchodzą, oferując swoje teorie. Tak też poczynił między innymi screenrant, którego spekulacje wydają się mieć najwięcej sensu. Poniższe obie teorie przewijają się najczęściej w dyskusjach na temat zawartości skrzyni.

W skrzyni może znajdować się cenny metal zwany mithrilem. Opierają teorię o sceny z trailera: tam w jednej z nich widzimy Durina IV ze srebrnym metalem. Wówczas padają słowa: to początek nowej ery. Nazwa mithril nie padła, ale wizualnie to wszystko kierowało spekulacje w tę stronę. Powszechnie wiadome jest z publikacji Tolkiena, że Khazad-dum jest źródłem mithrilu w Śródziemiu, który krasnoludowie wydobywali w czasach Drugiej Ery, w której historia serialu jest osadzona. To więc ma sens, że w serialu może chodzić właśnie o to. Krasnoludowie najpewniej będą chcieli zatrzymać to dla siebie.

Inną mniej prawdopodobną teorią jest Silmaril. Wiemy z historii Śródziemia, że Silmarile to trzy klejnoty, w których zawarte było światło Dwóch Drzew Valinoru. Wykuł je Fëanor wiele lat przed wydarzeniami z serialu. Klejnoty jednak zaginęły. Jeden miał znajdować się właśnie pod ziemią, więc w krainie krasnoludów. Nie jest więc wykluczone, że podczas górniczych prac mogli na niego trafić w Morii. Ta teoria może mieć odrobinę wiarygodności przez sceny Elronda z Celebrimborem, którzy chwilę wcześniej rozmawiali o Silmarilach i ich historii. Na mniejsze prawdopodobieństwo tej teorii wskazuje fakt, jak zawartość skrzyni świeci. Jeśli byłby to Silmaril, świeciłby on o wiele jaśniej, więc mithril w tej spekulacji jest najbardziej sensowny i prawdopodobny.

Najpewniej w którymś z kolejnych odcinków dostaniemy odpowiedzi na pytania. Nowe odcinki serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy w piątki o 6:00 rano.

