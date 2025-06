Kultowy klasyk odradza się na naszych oczach. Zabójcze pomidory wracają po 34 latach!

Źródło: studio Four Square Productions

Powstanie piąty część Ataku pomidorów zabójców. Oficjalny angielski tytuł produkcji to Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence. Na czele projektu stanie David Ferino, który wyreżyseruje film i napisze scenariusz. Fabuła ma opowiadać o „starciu ponadczasowej mocy natury z najlepszymi i najbystrzejszymi oddziałami AI” – możemy spodziewać się więc walki pomidorów ze sztuczną inteligencją.

Atak pomidorów zabójców - klasyk odradza się na naszych oczach!

Franczyza rozpoczęła się od Ataku pomidorów zabójców z 1978 roku. Jak można się domyśleć po tytule, fabuła filmu opowiada o zmutowanych pomidorach, siejących zniszczenie na Ziemi. Jak to bywa z niskobudżetowymi i absurdalnymi horrorami, produkcja szybko stała się cult classic i spłodziła jeszcze trzy filmy (Powrót zabójczych pomidorów, Powrót nieustraszonych zabójców pomidorów i Krwiożercze pomidory atakują Francję), a także serial animowany.

Jesteśmy dumni, że przywracamy franczyzę z tak bogatym kulturowym DNA” — powiedział Thomas Zambeck, dyrektor generalny Anchor Bay. — Organic Intelligence jest świeże, zabawne, dziwne i samoświadome — pięknie chaotyczny projekt, który idealnie pasuje do naszej misji.

Kto zagra w Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence?

David Koechner (Biuro) zagra sekretarza prezydenta USA. John Astin (Gomez z serialu Rodzina Addamsów) powtórzy swoją rolę profesora Nicholasa Mortimera Gangreena z poprzednich cześci. W obsadzie są także Dan Bakkedahl jako Wilbur Finletter, Daniel Roebuck jako admirał obciążony 50 latami ukrywania prawdy, Catherine Corcoran jako pierwsza ofiara zabójczych pomidorów, Paul Bates jako ekspert od kamuflażu i Vernee Watson jako specjalista od technologii, który wymyśli drużyę Tomato Guardians.

