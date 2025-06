Co trzeba wiedzieć o Ciri przed Wiedźminem 4? Oto 15 faktów i ciekawostek

fot. CD Projekt

Kilka dni temu furorę w sieci zrobił pokaz dema technologicznego Wiedźmina 4. Warto zaznaczyć, iż nie był to gameplay z samej gry, ale wcześniej przygotowanego fragmentu specjalnie dostosowanego pod to, co twórcy chcieli pokazać. Zwiastun wywołał poruszenie w sieci, zebrał żywiołowe reakcje i wzbudził kilka kontrowersyjnych tematów - m.in. podobieństwo jednej z postaci do znanego polskiego polityka czy ponowne skupienie na urodzie Ciri.

To właśnie Cirillia będzie główną bohaterką nowej części po tym, jak Geralt przeszedł na zasłużoną emeryturę. Czas pokaże, w jaki sposób udało się jej nabyć wiedźmińskie umiejętności. O samej fabule nie wiadomo zbyt wiele, ale warto poznać więcej na temat samej protagonistki, która pojawiała się w świecie Andrzeja Sapkowskiego już od samego początku, bo od wiedźmińskich opowiadań. Później uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach Sagi, pojawiła się w 3. części gry i ma równie ważną w rolę w serialu, który miał nawet otrzymać spin-off o Szczurach.

Ciri - fakty i ciekawostki

Skąd wziął się tatuaż na jej udzie? Co można powiedzieć o koniu, którego pokazano w zwiastunie? Jaka była pierwsza bestia, która padła pod ostrzem jej miecza? I kto zdołał pokonać Panią Czasu i Przestrzeni w pojedynku? Sprawdźcie sami.