Pitch Perfect: Bumper in Berlin - teaser serialu. Bumper wznawia swoją muzyczną karierę

fot. Peacock

Pitch Perfect: Bumper in Berlin to spin-off franczyzy Pitch Perfect, który trafi na amerykańską platformę Peacock. Do roli Bumpera Allena powraca Adam Devine. Również Flula Borg ponownie wcieli się w Pietera Krämera, którego widzowie znają z drugiej części filmu.

Serial opowie historię Bumpera zmierzającego do Berlina po tym, jak jego musicalowy występ na TikToku stał się hitem w Niemczech. Pomaga mu Pieter, który został jego menedżerem muzycznym. W serialu występują także Sarah Hyland, Lera Abova i Jameela Jamil.

Megan Amram pełni rolę showrunnerki, scenarzystki i producentki wykonawczej serialu. Tak opowiada o nowej produkcji:

W przypadku Bumpera w Berlinie wraz z innymi producentami zdecydowaliśmy, że chcemy rozszerzyć świat Pitch Perfect w coś rozpoznawalnego, a jednocześnie wyjątkowego. Chcieliśmy zachować to, co sprawiało, że filmy były wyjątkowe, ale też stworzyć nowy świat, który wydawałby się całkowicie oryginalny. Wzięliśmy kilka elementów z filmów, które znamy i kochamy – humor, koleżeństwo i muzykę – aby uczynić z nich coś słodkiego i absurdalnego. Do dwóch ukochanych postaci z filmów dołączają zupełnie nowi bohaterowie, którzy, miejmy nadzieję, dodadzą świeżości i absurdu do serii, którą świat już uwielbia.

W sieci pojawił się teaser serialu, który prezentuje musicalowy występ.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin - teaser

Pitch Perfect: Bumper in Berlin - premiera 23 listopada na Peacock.