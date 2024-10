Nicolas Cage ostrzega przed AI. "Chcą zmieniać wasze twarze, głosy..."

Nie od dziś wiadomo, że Nicolas Cage to wielki przeciwnik AI. W trakcie Newport Beach Film Festival po raz kolejny postanowił ostrzec młodych aktorów przed nową technologią.

Występ aktorski to dla mnie coś bardzo odręcznego, organicznego, powstającego ze skrawków. Pochodzi z serca, wyobraźni. Wymaga wiele myślenia, detali, przygotowania.

Pojawiła się nowa technologia. Nie musiałem mieć z nią styczności przez 42 lata, aż do niedawna. Ale ta dziesiątka młodych aktorów, to całe pokolenie na pewno będzie mieć tą styczność. Nazywają to EDBR. Ta technologia chce zabrać wasze instrumenty. A to my, jako aktorzy, jesteśmy instrumentami. Nie chowamy się za gitarami i perkusją.

Studia filmowe tego chcą, żeby móc zmieniać wasze twarze, głosy, sposoby wypowiedzi, mowę ciała, cały występ. I to wszystko mimo tego, że już nakręciliście scenę.

Proszę was - jeśli kiedykolwiek jakieś studio będzie was prosić o podpisanie zgody na użycie EDBR, to zastanówcie się nad czymś, co ja nazywam MGMTMCMWMWMO - mój głos, moja twarz, moje ciało, moja wyobraźnia, mój występ, moja odpowiedź. Chrońcie swój instrument.