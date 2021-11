Pogromcy duchów. Dziedzictwo - finałowy zwiastun. Obsada oryginału w końcu w promocji filmu!

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to kontynuacja kultowych filmów Pogromcy duchów oraz Pogromcy duchów II. W niej też powrócą aktorzy z pierwszych części: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts i Sigourney Weaver. Twórcy delikatnie wykorzystują ich w promocji i finałowy zwiastun pozwala sobie jedynie na lekkie zagranie nostalgią. Widzimy sugestie, delikatne sceny zapowiadające powrót, który wywoła emocje, zamiast pokazania wszystkich scen. Tutaj dr Peter Venkman grany przez Billa Murraya mówi jakby zwracał się do widzów: tęskniliście za nami? Widzimy wyraźnie, że w tej scenie Venkman jest w towarzystwie innych oryginalnych pogromców. Przynajmniej to można wywnioskować.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - zwiastun

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - o czym film?

Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera tylko w kinach w Polsce już 19 listopada.