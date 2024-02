Pogromcy duchów. Imperium lodu – nowy teaser i plakaty. Piankowi marynarze zamknięci w zamarzniętych kostkach

fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów. Imperium lodu doczekało się nowych materiałów, które przypominają, że film pojawi się w amerykańskich kinach już za miesiąc. Sony Pictures promuje swoją nadchodzącą produkcję na nowym teaserze, w którym możemy zobaczyć, jak Paul Rudd i reszta drużyny ścigają kultowym pojazdem Ghostbustersów ducha przypominającego kształtem wielką jaszczurkę.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - teaser i nowe plakaty

Ponadto do sieci trafił zestaw nowych plakatów, który prezentuje najważniejszych bohaterów widowiska – zarówno nowe postacie, jak i te z pierwszej, kultowej odsłony Pogromców duchów. Plakaty przypominają, że w filmie nie zabraknie słynnych zjaw, na czele ze Slimerem oraz Piankowych marynarzy, które zostały zamknięte w lodowych kostkach.

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów. Imperium lodu - fabuła i data premiery

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są: Paul Rud, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oraz Annie Potts.

Pogromcy duchów 4 zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.