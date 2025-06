Max - nowości na 1-15 lipca 2025. Furia, Grzesznicy i The Outrun

fot. materiały prasowe

Początek lipca zapowiada się ciekawie na platformie Max. Zadebiutuje nowy hiszpański serial HBO Original pt. Furia. W opisie możemy przeczytać, że w świecie, gdzie każda drobna decyzja może uruchomić lawinę zdarzeń, pięć kobiet staje na granicy wytrzymałości, a ich losy splatają się w zaskakujący sposób. Ponadto bibliotekę serwisu wzbogacą takie nowe produkcje, jak chwalony horror Grzesznicy czy dramat The Outrun z Saoirse Ronan. Na uwagę zasługuje film Pierwszy człowiek, w którym występuje Ryan Gosling, a także Wiking w reżyserii Roberta Eggersa.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Max - seriale i programy na 1-15 lipca

Furia (Rage) - Pięć kobiet, każda na skraju załamania, planuje zemstę, która uruchamia nieprzewidywalny łańcuch dramatycznych wydarzeń.

Max - filmy na 1-15 lipca

Pierwszy człowiek (First Man) - Historia misji NASA mającej na celu lądowanie człowieka na księżycu. Fabuła skupia się na Neilu Armstrongu w latach 1961-1969. Film, oparty na książce Jamesa R. Hansena eksploruje poświęcenia i koszty — dla Armstronga i narodu — związanych z jedną z najniebezpieczniejszych misji w historii.

Bilet do raju (Ticket to Paradise) - George Clooney i Julia Roberts jako rozwiedzeni rodzice, którzy lecą na Bali, by powstrzymać córkę przed popełnieniem ich młodzieńczego błędu.

Eina - Młoda kobieta wyrusza w trudną podróż. Czy sprosta własnym oczekiwaniom i pokona wątpliwości?

Matvey i Beate idą pływać (Matvey and Beate Go Swimming) - Opowieść o rodzącej się przyjaźni między Matwiejem, imigrantem z Moskwy, a Beate – wolnym duchem z Berlina.

Chmurka (Nube) - Gdy Noma widzi, jak burzowa chmura umiera, uświadamia sobie, że jej córce Mixtli też grozi niebezpieczeństwo.

Ryby (Pisces) - Po zerwaniu kontaktu z rodziną i przeprowadzce do Japonii, Rona otrzymuje niespodziewany telefon - jej siostra nie żyje.

Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znowu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego.

Sąsiedzi: Zimowe zabawy (Pat a Mat: Zimny Radovany) - Nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty.

Sąsiedzi: Film (Pat i Mat ve filmu) - Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym.

Liberator (Under Siege) - Steven Seagal wciela się w byłego komandosa próbującego powstrzymać grupę terrorystów, którzy przejęli kontrolę nad amerykańskim pancernikiem.

Liberator 2 (Under Siege 2: Dark Torritory) - Na pokładzie porwanego pociągu Steven Seagal stara się powstrzymać terrorystów, którzy przejęli kontrolę nad amerykańską bronią satelitarną.

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy (Batman Ninja vs. Yakuza League) - Rodzina Batmana powraca do teraźniejszości, by odkryć, że Japonia zniknęła.

Jumanji: Następny poziom (Jumanji: The Next Level) - Grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu.

Jumanji: Przygoda w dżungli (Jumanji: Welcome to the Jungle) - Czwórka przyjaciół odkrywa starą grę, za pomocą której przenosi się do pełnego niebezpieczeństw świata dżungli. Kontynuacja kultowego obrazu z lat dziewięćdziesiątych.

Juno - Szesnastolatka z małego miasteczka w Minnesocie zachodzi w ciąże z kumplem i postanawia oddać dziecko „idealnej” parze, którą znalazła dzięki ogłoszeniu. Szybko jednak okazuje się, że zbliżająca się adopcja popycha małżeństwo w stronę rozwodu.

Przyjaźń dla dorosłych (Adult Best Friends) - Kobieta zabiera swoją przyjaciółkę na weekendowy wyjazd, by powiedzieć jej, że wychodzi za mąż.

Grzesznicy (Sinners) - Bracia bliźniacy wracają do rodzinnego domu, aby zostawić za sobą trudną przeszłość. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli.

Pan i pani Smith (Mr. i Mrs. Smith) - John i Jane Smith to para z przedmieść, która w tajemnicy pracuje jako płatni zabójcy… z misją zlikwidowania siebie nawzajem.

Moje ulubione ciasto (My Favourite Cake) - 70-letnia Mahin postanawia ożywić swoje życie uczuciowe, a przypadkowe spotkanie zmienia się w niezapomniany wieczór.

Przed końcem lata (Kyuka: Before Summer's End) - Samotny ojciec organizuje wakacje na żaglówce dla swoich prawie dorosłych bliźniaków, potajemnie planując spotkanie z ich biologiczną matką.

Tymczasem na Ziemi (Meanwhile on Earth) - Elsa otrzymuje wiadomość od nieznanej formy życia, która twierdzi, że może sprowadzić na Ziemię jej brata - zaginionego podczas misji kosmicznej.

Zła kobieta (Bad Teacher) - Przezabawna komedia z Cameron Diaz w roli wyjątkowo niegrzecznej belferki, która zrobi wszystko, aby usidlić bogatego naiwniaka.

40-letni prawiczek (40 Year-Old Virgin) - Czterdziestoletni Andy nie radzi sobie z kobietami i dlatego wciąż jest prawiczkiem. W rozwiązaniu tego problemu usiłuje mu pomóc trzech kumpli.

21 Jump Street - Dwóch gliniarzy dołącza do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wraca do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków.

22 Jump Street - Opowieść o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie w amerykańskim college’u.

Wiking (The Northman) - Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.

The Outrun - Po burzliwym epizodzie w Londynie, Rona wraca na rodzinne Orkady w Szkocji, by zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć spokój.

Malu - Malu, bezrobotna, kapryśna aktorka mieszkająca z konserwatywną matką w niepewnych warunkach w faweli Rio, próbuje naprawić relację z dorosłą córką, żyjąc wspomnieniami dawnej sławy.

Cytrynowiec (Lemon Tree) - Pietro i Eleonora, zapaleni ogrodnicy, są sobie obcy - aż do chwili, gdy ich dwa tarasy, położone blisko siebie, stają się miejscem ich pierwszego spotkania.

Faruk - Faruk, mężczyzna po dziewięćdziesiątce, staje się głównym bohaterem filmu swojej córki o planowanym wyburzeniu jego bloku mieszkalnego w Stambule.

Max - dokumenty na 1-15 lipca

Ms.: Rewolucja w druku (Dear Ms.: A Revolution in Print) - Trójka filmowców zagłębia się w bogatą historię magazynu Ms. poprzez pryzmat jego najbardziej ikonicznych okładek.

Lipcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 lipca)

1 lipca

Pierwszy człowiek

Bilet do raju

Eina

Matvey i Beate idą pływać

Chmurka

Ryby

Sąsiedzi znowu w akcji

Sąsiedzi: Zimowe zabawy

Sąsiedzi: Film

2 lipca

Jenni Hermoso vs Luis Rubiales: The World Cup Kiss, odc. 1-2

3 lipca

Liberator

Liberator 2

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy

Jumanji: Następny poziom

Jumanji: Przygoda w dżungli

Ms.: Rewolucja w druku

Juno

Przyjaźń dla dorosłych

4 lipca

Grzesznicy

Pan i pani Smith

5 lipca

Przed końcem lata

Tymczasem na Ziemi

7 lipca

American Monster: Abuse of Power, odc. 1-6

Beat Boy: Lone Wolf

9 lipca

My 600LB Life: Mexico, odc. 1-6

10 lipca

Back to the Frontier, odc. 1

Zła kobieta

40-letni prawiczek

21 Jump Street

11 lipca

Wiking

The Outrun

Malu

Furia, odc. 1-2

12 lipca

Cytrynowiec

Faruk

15 lipca

The Kim Kardashian Diamond Heist