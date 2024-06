Jak Andre zostanie wypisany z Gen V? Jest decyzja po śmierci Chance'a Perdomo

fot. materiały prasowe

Reklama

Eric Kripke udziela wywiadów z uwagi na nadchodzący czwarty sezon serialu The Boys. Naturalnie padają pytania o sytuację z Gen V, która straci postać Andre z uwagi na śmierć Chance'a Perdom. W rozmowie z TVline twórca ujawnił, jaką podjęli decyzję fabularną.

Gen V bez Andre

Wcześniej informowano, że Andre zostanie wypisany z fabuły drugiego sezonu i nie zagra go inny aktor. Scenarzyści musieli przebudować konstrukcję drugiej serii, aby to wprowadzić. Teraz Eric Kripke ujawnia, jak do tego dojdzie:

- Po pierwsze to tak nieprawdopodobna tragedia i współczuję jego rodzinie. Nie staramy się go zastąpić, bo nie da się. Jego postać zostanie uśmiercona w serialu. Będzie to bardzo trudne emocjonalnie dla obsady. Staramy się uhonorować Chance'a tak dobrze, jak umiemy.

Przypomnijmy, że Chance Perdomo zginął pod koniec marca 2024 roku w wypadku motocyklowym. Był w drodze do Toronto, w którym miały rozpocząć się prace nad drugim sezonem Gen V. Aktor miał 27 lat. Po jego śmierci produkcja została wstrzymana na wiele tygodni.

Prace na planie 2. sezonu ruszyły niedawno. Data premiery nie została ustalona.