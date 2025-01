fot. materiały prasowe

Niedawno w sieci pojawił się pełny zwiastun nadchodzącego widowiska science fiction, które zaskakuje kreatywnością i opowiadaną historią. Promocja nowej produkcji ruszyła pełną parą, a efektem tego jest aż dziewięć nowych plakatów, których celem jest jedno - przekonanie Was, że TA praca to najgorsze możliwe zajęcie w uniwersum.

Zwiastun filmu Mickey 17

Oto 9. nowych plakatów z Mickey 17

Serwis Fandango za pośrednictwem konta X (wcześniej Twitter) opublikował 9. nowych plakatów z filmu Mickey 17, w którym głównego bohatera zagra Robert Pattinson. Każdy z nich przedstawia inną postać graną przez aktora, których los prawdopodobnie nie zakończy się zbyt szczęśliwie, na co wskazywały już zapowiedzi wideo. To w końcu najgorsza praca we wszechświecie.

Plakaty możecie sprawdzić poniżej.

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".