Tak wygląda Ciri w 4. sezonie Wiedźmina. Nowy kostium

Gdy ruszyły zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmin, Freya Allan od razu nie zameldowała się na planie, ponieważ brała udział w globalnej promocji superprodukcji Królestwo Planety Małp. Teraz, jak donosi Redanian Intelligence, Ciri jest już obecna i ma nowy kostium, który możecie zobaczyć na zdjęciu z planu.

Wiedźmin - Ciri na planie 4. sezonu

https://x.com/freyasallan/status/1799176824347648079

Według RI jako że w towarzystwie Ciri jest grupa zwana Szczury, najprawdopodobniej oglądamy scenę z książki, w której razem napadają na powóz barona w Nilfgaardzie. Wygląda więc na to, że młoda kobieta przed Ciri to właśnie córka barona. U Sapkowskiego ona ją zabija, ale według RI w serialu nie dochodzi do tej sytuacji. W powieści Sapkowskiego baron Casadei jest jedną z dwóch osób, która zatrudnia Leo Bonharta (Sharlto Copley), by ścigał Ciri.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu dopiero w 2025 roku. Przed twórcami jeszcze wiele miesięcy pracy na planie. Przypomnijmy, że będzie też piąty seozn, który zarazem będzie ostatnim.

Przypomnijmy oficjalne zdjęcie Liama Hemswortha w roli Geralta: