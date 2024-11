Deadpool & Wolverine już w streamingu. Gdzie obejrzeć w ramach subskrypcji?

Marvel

Jeden z największych hitów 2024 roku, który podbił serca widzów na całym świecie, Deadpool & Wolverine, jest już dostępny online w Disney+. Premiera na platformie odbyła się zgodnie z zapowiedziami 12 listopada 2024 roku. Oznacza to, że w końcu można obejrzeć film na platformie streamingowej opartej na subskrypcji. Do tej pory był on dostępny jedynie w serwisach VOD, gdzie trzeba było wykupić dostęp do wersji cyfrowej.

Przypomnijmy, że dzięki doskonałym ocenom widzów jest to jeden z najpopularniejszych filmów roku. W globalnym box office zebrał 1 miliard 337,8 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 200 milionów dolarów. To pierwszy po dłuższej przerwie hit Marvel Studios, który bardzo potrzebował sukcesu po klapach Ant-Mana 3 i The Marvels.

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.