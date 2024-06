Epicki zwiastun Dune: Awakening. Paul Atryda o fabularnym twiście świata gry

fot. materiały prasowe

Filmowy zwiastun gry Dune: Awakening przedstawiam fanom świata stworzonego przez Franka Herberta wizję Paula Atrydy. To on w nim wyjaśnia twist świata gry, który odpowie na pytanie "co by było, gdyby...?" - w tym przypadku jedno wydarzenie zmieni się i pokaże alternatywny świat bez... Paula Atrydy. W świecie gry on nie istnieje.

Dune: Awakening - filmowy zwiastun

Dune: Awakening

Dune: Awakening - co wiemy o grze?

Gra jest czymś nowym, ponieważ jest to MMO z otwartym światem, ale nie w stylu schematu wypracowanego przez World of Warcraft, bo gra idzie w kierunku gatunku survivalu, do którego należy choćby Conan Exiles. Mamy więc połączenie dwóch gatunków w jednym epickim stylu.

Twórcy Dune: Awakening potwierdzili też, że nie tylko inspirują się książkami Herberta, ale też filmem Denisa Villeneuve'a.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w tworzenie uniwersum na podstawie wizji z książek i filmu. Pod względem warstwy wizualnej jesteśmy bardzo blisko stylu znanego z filmu, ale oczywiście film skupia się na postaciach i ograniczonych miejscach, podczas gdy my tworzymy większy świat, więc musimy wyjść ponad to, co pokazano w filmie, a nawet poza książki.

Dune: Awakening nie ma daty premiery.