Premiera nowych telewizorów LG i start promocji LG Streaming Week 2025

Wraz z premierą nowych telewizorów rusza akcja LG Streaming Week 2025 – aż 6 tygodni darmowych i przecenionych treści od najlepszych platform streamingowych z oszczędnościami sięgającymi w sumie 875 zł.

Nowe telewizory LG OLED evo AI wyposażono w technologię Brightness Booster Ultimate, która zapewnia nawet trzykrotnie wyższą jasność niż standardowe panele OLED. Dzięki temu obraz jest wyraźniejszy i bardziej realistyczny. Urządzenia działają na najnowszej platformie webOS 25 oferującej lepszą personalizację i szybszą nawigację. Miłośnicy gier docenią LG Gaming Portal z dostępem do najnowszych tytułów bez konieczności posiadania konsoli, w tym usług streamingowych Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW i Amazon Luna.

Inteligentne funkcje AI Picture Pro i AI Sound Pro automatycznie dostosowują głębię obrazu i przestrzenny dźwięk 11.1.2 do warunków panujących w pomieszczeniu. Nowością jest też interaktywny pilot AI Magic z funkcją głosową wspieraną przez sztuczną inteligencję Microsoft Copilot, który ułatwia wyszukiwanie treści i zarządzanie inteligentnym domem. LG gwarantuje 5 lat aktualizacji systemu dzięki funkcji webOS Re:New.

Równolegle z serią OLED debiutują bardziej przystępne cenowo modele LG QNED evo AI 2025 z nowym procesorem α8 AI, obsługujące HDR10 i Dolby Vision. Modele te oferują bardziej immersyjne doznania dzięki automatycznemu dostosowywaniu parametrów dźwięku i obrazu do otoczenia.

Nowe telewizory LG OLED i QNED są już dostępne w sprzedaży. Ceny zaczynają się od 4299 zł za model 50QNED86A6C, a za największy, gigantyczny 97-calowy OLED97G54LW trzeba zapłacić bajońskie 109 999 zł. Pełny cennik w tabelce poniżej.

Model LG Cena (PLN) OLED97G54LW 109 999 zł OLED83G54LW 24 999 zł OLED77G54LW 19 999 zł OLED65G54LW 14 999 zł OLED55G54LW 10 999 zł OLED83C54LA 19 999 zł OLED77C54LA 13 999 zł OLED65C54LA 9 199 zł OLED55C54LA 7 199 zł OLED48C54LA 6 399 zł OLED42C54LA 5 999 zł OLED83B56LA 16 999 zł OLED77B56LA 11 499 zł OLED65B56LA 7 999 zł OLED55B56LA 6 299 zł 86QNED86A6A 10 999 zł 75QNED86A6A 7 499 zł 65QNED86A6A 5 499 zł 55QNED86A6A 4 599 zł 50QNED86A6C 4 299 zł

LG Streaming Week 2025

Od 19 maja do 30 czerwca potrwa akcja LG Streaming Week, w której użytkownicy nie tylko najnowszych telewizorów LG Smart TV mogą korzystać z darmowych i przecenionych treści. W Polsce przygotowano m.in. 3 miesiące bezpłatnego dostępu do MEGOGO, 50% zniżki na zniżki na pierwszy miesiąc dostępu do Canal+, 3 miesiące w Sweet.tv za 1 zł oraz 12 miesięcy w cenie 10 na CDA.pl. Miłośnicy Apple TV+ otrzymają 3-miesięczny dostęp w promocyjnej cenie 9,99 zł/miesiąc do biblioteki z takimi hitami, jak "Rozdzielenie" czy "Silos".

Dla melomanów przygotowano 3 miesiące darmowego Stage+ z koncertami i operami, a kinomaniaków ucieszy oferta Mubi z bezpłatnym dostępem do nagradzanych filmów. Gracze mogą skorzystać z 30-minutowych darmowych sesji w Blacknut Cloud Gaming, a rodzice – z miesięcznego dostępu do Baby Shark World for Kids.

Bogata oferta LG Streaming Week 2025 to doskonały pretekst, by zainwestować w nowoczesny telewizor i cieszyć się wysokiej jakości rozrywką w atrakcyjnej cenie.