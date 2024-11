Epicki zwiastun 3. sezonu A gdyby...? z MCU. Storm z młotem Thora, Avengers mają mecha!

Fot. Materiały prasowe

Marvel Studios odsłania szczegóły dotyczące trzeciego i zarazem ostatniego sezonu serialu animowanego A gdyby...?, który w ramach koncepcji multiwersum stanowi część MCU. Seria składa się z ośmiu odcinków, a premiera odbędzie się 22 grudnia. Podobnie jak w przypadku drugiego sezonu, codziennie na Disney+ będzie udostępniany jeden odcinek.

A gdyby...? – zwiastun 3. sezonu

Zwiastun ponownie przedstawia szalony i kreatywny świat alternatywnych rzeczywistości. Po raz pierwszy w oficjalnej produkcji MCU pojawia się Storm z X-Men, która wciela się w boginię piorunów i dzierży Mjolnira. Avengers mają mecha złożonego z mniejszych robotów, który aktywuje się po wypowiedzeniu frazy „Avengers "Assemble", a Shang-Chi jest... kowbojem!

Brad Winderbaum z Marvel Television zapowiedział, że trzeci sezon będzie pełnić funkcję zamknięcia trylogii. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy w serialu, ma doprowadzić do ważnej kulminacji.



Za sterami trzeciego sezonu stoją reżyserzy Bryan Andrews i Stephan Franck oraz scenarzyści Matthew Chauncey, Ryan Little i A.C. Bradley. Producentami wykonawczymi są Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt i Bryan Andrews.