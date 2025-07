Film Mortal Kombat 2 tylko dla dorosłych! Zwiastun zapowiada szaloną jazdę!

fot. materiały prasowe

Warner Bros. zorganizował 17 lipca o godzinie 17:05 stream na YouTubie, na którym widzowie mogli brać udział w fikcyjnym starciu, wpisując na czacie „1” lub „2”. Po zwycięstwie danego wojownika odkrywany był plakat postaci z Mortal Kombat 2. Potwierdzono między innymi powrót Joe Taslima w roli Bi-Hana - w jedynce był on Sub-Zero, z plakatu wynika, że teraz będzie postacią znaną jako Noob-Saibot. Wszystkie grafiki promocyjne bohaterów i złoczyńców filmu możecie obejrzeć w galerii pod zwiastunem.

Sam zwiastun, skierowany tylko do widzów dorosłych, do obejrzenia poniżej! Jedną z kluczowych postaci w sequelu jest Johnny Cage, którego gra Karl Urban. W fabule mamy zobaczyć oczekiwany tytułowy turniej, w którym ważą się losy Ziemi.

Mortal Kombat 2 - zwiastun tylko dla dorosłych

Mortal Kombat 2 - fabuła, premiera

Mortal Kombat 2 ma w końcu wprowadzić na ekran to, na co czekali fani – kultowy turniej, którego zabrakło w pierwszej części. Za choreografię pojedynków odpowiadają Malay Kim (znany z pracy przy „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”) oraz Michael Lehr (członek ekipy kaskaderów „Johna Wicka”). To zupełnie nowa ekipa w porównaniu z poprzednim filmem. Lewis Tan przyznał w mediach społecznościowych, że dużym problemem w walk w krytykowanej pierwszej części był montaż i potwierdził, że jest kompletnie inny montażysta w sequelu. Wszyscy jednak są zgodni, że choreografia walk w jedynce była dobrze pomyślana.

Scenarzysta Jeremy Slater podkreśla, że zależało mu na tym, aby akcja była wciągająca zarówno podczas samego turnieju, jak i w momentach pomiędzy starciami, tak by widzowie ani przez chwilę nie poczuli znużenia.

Premiera filmu zaplanowana jest na październik 2025 roku.

