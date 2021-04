Przyjaciele - kiedy zdjęcia do programu specjalnego?

fot. NBC

Pamiętamy, że zapowiedziano program specjalny związany z okrągłą rocznicą serialu Przyjaciele. Jest on realizowany przez platformę HBO Max, a z uwagi na pandemię start zdjęć na planie ciągłe był opóźniany. Przypomnijmy, że wbrew błędnej interpretacji niektórych mediów i osób z mediów społecznościowych, nie jest to nowy odcinek serialu Przyjaciele. To program, w którym aktorzy się spotkają i będą wspominać prace, zdradzając różne ciekawostki.

Jak donosi Deadline, zdjęcia na planie mają ruszyć w Los Angeles w przyszłym tygodniu. czyli po świętach Wielkanocnych. Rzecznik platformy HBO Max odmówił komentarza w tej sprawie. Deadline to dobre źródło, więc wierzymy w rzetelność doniesień.

Wcześniej potwierdzono, że w projekcie wezmą udział Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer i Matt LeBlanc. Program będzie kręcony w tym samym budynku, w którym filmowano serial. Ben Winston ma wyreżyserować to spotkanie.

Przyjaciele od 15 kwietnia będą dostępni w Polsce na HBO GO. Można założyć, że omawiany w newsie program ostatecznie prędzej czy później też trafi na tę platformę.