Przyjaciele online - wszystkie sezony serialu w HBO GO! Znamy datę

fot. materiały prasowe

To już pewne - 15 kwietnia 2021 roku na platformie HBO GO pojawią się wszystkie sezony serialu Przyjaciele! Będzie to dziesięć uwielbianych przez rzesze fanów sezonów kultowej produkcji. Wcześniej serial był dostępny na platformie Netflix, jednak wraz z wygaśnięciem licencji zniknął z oferty 31 grudnia 2020 roku. Spekulowano wówczas, że w Polsce wkrótce przejmie ją HBO (serwis HBO Max ma prawa do serialu na rynku amerykańskim, a wkrótce wejdzie również do Polski).

HBO GO zaprezentowało specjalne wideo, w którym ogłasza, że Przyjaciele znaleźli dla siebie nowy dom:



Przypominamy, że również w tym roku mamy doczekać się też specjalnego programu z okazji rocznicy premiery serialu Przyjaciele. Cała obsada spotka się ponownie, by wspominać prace nad kultową produkcją - w listopadzie zeszłego roku Matthew Perry sugerował, że wydarzy się to na początku marca.

Dla przypomnienia: serial opowiada o grupie sześciorga przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Monica Geller jest szefową kuchni i mieszka w mieszkaniu w Green Village wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Rachel Green. Rachel to rozpieszczona dziewczyna, która porzuciła przyszłego męża przed ołtarzem i postanowiła rozpocząć nowe, samodzielne życie. Naprzeciw mieszkania Moniki i Rachel mieszka Chandler Bing - programista komputerowy o dużym poczuciu humoru oraz Joey Tribbiani - niezbyt inteligentny, bezrobotny aktor. Phoebe Buffay, była współlokatorka Moniki, pracuje jako masażystka. Ross, brat Moniki, jest paleontologiem, którego porzuciła żona dla innej kobiety. Cała szóstka spędza razem wolny czas w kawiarence Central Perk lub w jednym z mieszkań i wplątuje się w różne zabawne sytuacje życiowe.