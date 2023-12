To oficjalnie koniec strajku aktorów. SAG-AFTRA podpisało kontrakt: ile głosów było za?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jak informuje portal Deadline, aktorzy oficjalnie wyrazili zgodę na najnowszy kontrakt ze studiami filmowymi. SAG-AFTRA ujawniło, że w głosowaniu, które odbyło się 14 listopada 2023 roku, 78,33% głosów opowiedziało się za wstępnym porozumieniem z AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) z 8 listopada. Głos oddało 38,15% członków. To ostatecznie zamyka strajk, który trwał 118 dni.

Duncan Crabtree-Ireland, krajowy dyrektor wykonawczy i główny negocjator SAG-AFTRA, skomentował to tak:

Członkowie SAG-AFTRA domagali się fundamentalnej zmiany w sposobie, w jaki traktuje ich branża, między innymi: sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, ochrony przed nadużyciami w zakresie sztucznej inteligencji, wzmocnionych planów świadczeń oraz równego i pełnego szacunku traktowania wszystkich członków. Nowy kontrakt pozwala osiągnąć te cele i zapewnia znaczny postęp w kierunku skierowania branży we właściwym kierunku. Ratyfikując tę umowę, członkowie dali jasno do zrozumienia, że chcą wykorzystać swoją jedność, by położyć grunt pod lepszą branżę, poprawiając tym sam życie osób pracujących w tym zawodzie. W każdej demokratycznej instytucji czasami wystąpią różnice zdań. Ale nikt nie powinien mylić ożywionej debaty i demokracji w SAG-AFTRA z jakimkolwiek brakiem jedności w naszym celu lub misji: by chronić i wspierać członków SAG-AFTRA, teraz i na zawsze.

Jego komentarze na temat różnicy wynikają zapewne z tego, że nie wszyscy członkowie SAG-AFTRA byli za przyjęciem warunków umowy, uważając je za niewystarczająco korzystne.

Studia, które spędziły ponad 100 dni na trudnych rozmowach przy stole negocjacyjnym z aktorami, także pogratulowały SAG-AFTRA ratyfikacji nowego kontraktu.

Firmy członkowskie AMPTP gratulują SAG-AFTRA ratyfikacji nowego kontraktu, który reprezentuje historyczne korzyści i ochronę dla wykonawców. Dzięki temu głosowaniu branża i wspierane przez nią miejsca pracy będą mogły powrócić z pełną mocą.