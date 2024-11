Ile warta jest waluta w serii John Wick? Reżyser ujawnia

fot. Summit Entertainment

Reklama

Reżyser John Wick, Chad Stahelski, ujawnił, że rozdział 2 w uniwersum Johna Wicka pozwolił rozwinąć wiele kwestii wprowadzonych w pierwszym filmie. Jedną z nich jest używana w świecie przedstawionym waluta transakcyjna w hotelach The Continental.

John Wick – waluta

Jedną z nierozwiązanych kwestii pozostał kurs wymiany domyślnej waluty, o czym wypowiedział się reżyser.

W przypadku wartości pieniężnej, złota moneta jest warta tyle, ile wynosi w złocie, czyli jakieś 1200 dolarów, ale to nie o to chodziło. Złota moneta to karta członkowska. To nie ma znaczenia. Niektórzy mieli nam to za złe już po pierwszym. To było jak "Czy to była gra warta świeczki? Czy było warto?" Nie. Jeśli jesteś w The Continental i masz złote monety, rzeczywista wartość monety nie ma znaczenia. Pokazujesz przez to: "Jestem częścią klubu. Przekraczam wartość pieniężną." To wyjaśnia, dlaczego goście mają nieograniczony dostęp do usług The Continental, dopóki przebywają na terenie obiektu.

Stahelski podkreśla, że w tym świecie wszystko ma charakter transakcyjny. Ta waluta jest ważna, bo w tym świecie nic nie jest za darmo, a złote monety mogą przybierać różne wartości, w zależności od tego, do czego są wykorzystywane.

Zobacz także:

John Wick – fabuła, gdzie obejrzeć

Emerytowany zabójca zmuszony jest wrócić do akcji z powodu sadystycznego zbira powiązanego z nowojorską mafią. Głodny zemsty John Wick ponownie wykorzystać musi swoją bezwzględność i umiejętności, które sprawiły, że stał się legendą podziemia.

Dotychczasowe filmy z serii są dostępne w abonamencie Amazon Prime Video.