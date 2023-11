Strajk aktorów zbliża się do końca? SAG-AFTRA jest coraz bliżej porozumienia ze studiami filmowymi

Materiały prasowe

Po trzech dniach negocjacji, SAG-AFTRA może być bliskie zawarcia porozumienia ze studiami filmowymi. Chociaż jeszcze do tego nie doszło, portal Deadline sugeruje, iż 2 listopada podstawą dyskusji będą zaistniałe ramy porozumienia. Jeden z informatorów twierdzi, że nastrój na sali negocjacyjnej jest bardziej "optymistyczny" niż kiedykolwiek.

Strajk aktorów dobiegnie końca?

AI w dalszym ciągu stanowi główną przeszkodę w toczących się negocjacjach, podobnie jak wynagrodzenie uzależnione od wyników w streamingu.

Nowe informacje są rewolucyjne w stosunku do tego, co zaledwie kilka tygodni temu przekazali kierownicy związku SAG-AFTRA. Kiedy doszło do pierwszych negocjacji na początku października, studia filmowe mieli zaoferować najniższą stawkę. Nie wiadomo, co dokładnie uległo zmianie.

- Negocjowaliśmy z nimi w dobrej wierze, mimo, że w zeszłym tygodniu przedstawili szokującą ofertę, wartą mniej, niż propozycja przed rozpoczęciem strajku. Te firmy nie chcą chronić artystów przed zastąpieniem ich przez AI, nie chcą zwiększać wynagrodzeń, aby nadążać za inflacją i nie chcą dzielić się drobną częścią ogromnych przychodów, jakie generuje dla nich TWOJA praca.

Strajk aktorów trwa już ponad 100 dni. Scenarzyści ze związku WGA, po 148 dniach, doszli do porozumienia ze studiami.