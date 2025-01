Co wydarzy się w 3. sezonie Squid Game? Twórca i aktorzy zapowiadają starcie Gi-huna z Liderem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 2. sezonie Squid Game Gi-hun (Lee Jung-jae) powrócił do rozgrywek, aby raz na zawsze je zakończyć. Do nowej gry dołączył Front Man (Lee Byung-hun), mając nr 001 i podając się za Young-ila. Przypomnijmy, że ta postać jest bratem policjanta Hwang Jun-ho, a także był zwycięzcą 28. rozgrywek w 2015 roku. Jego prawdziwe imię to In-ho.

Twórca i aktorzy o końcówce 2. sezonu Squid Game

Siedmioodcinkowy sezon kończy się zdradą Young-ila. Udał swoją śmierć, a następnie już jako zamaskowany Lider zabił Park Jung-bae (Lee Seo-hwan), przyjaciela Gi-huna. Hwang Dong-hyuk, twórca i scenarzysta Squid Game, w wywiadzie dla Tudum Netflixa przyznał:

Widzowie z pewnością będą zszokowani i bardzo smutni, widząc, jak Jung-bae odchodzi.

Twórca dodał, że przyjaciel Gi-huna był jedyną osobą w grach, której mógł zaufać i na której mógł całkowicie polegać. Z kolei Jung-jae Lee nie sądzi, że jego bohater wie, że Front Man i Gracz 001 to ta sama osoba:

Nie sądzę, żeby Gi-hun znał już prawdę, ponieważ jest zbyt zajęty obwinianiem siebie za wszystko, co się wydarzyło.

Hwang dodał, że upozorowanie śmierci Young-ila przez Lidera nie jest prawdziwą zdradą, ponieważ to był jego zamiar i plan od samego początku. Przyznał, że ten moment jest prawdziwym punktem kulminacyjnym 2. sezonu. Front Man zaczął sezon bez maski, ale potem wrócił do bycia sobą, kończąc z maską z powrotem nałożoną na twarz.

Co czeka Gi-huna w 3. sezonie Squid Game?

Gi-hun i Lider są diametralnie różni: Gi-hun próbuje uratować życie graczom, a Front Man nazywa zadłużonych graczy "śmieciami". Odtwórca roli In-ho, Lee Byung-hun, powiedział:

[In-ho] jest kimś, kto wierzy, że nie ma absolutnie żadnej nadziei dla świata ani ludzkości. To prawie tak, jakby obstawiali przeciwko sobie. Front Man zadaje pytania w rodzaju: "Czy naprawdę myślisz, że będziesz w stanie zakończyć grę? Czy naprawdę myślisz, że w ludziach jest nadzieja? Czy myślisz, że świat się zmieni?".

Hwang następnie dodał:

To są pytania, które pojawią się w 3. sezonie Squid Game. Trzeci i ostatni sezon to drugi rozdział starcia Gi-huna i Front Mana.

Reżyser przypomniał również, że po nieudanej próbie przekonania pozostałych graczy do głosowania na "X", aby przerwać rozgrywkę, Gi-hun poniósł porażkę, gdy spróbował użyć siły fizycznej, aby stawić czoła tym, którzy byli gospodarzami gry. Lee Jung-jae powiedział o Gi-hunie:

Jego najlepszy przyjaciel umarł; został ograbiony ze wszystkiego. Stracił wszystko, co miał.

Hwang uzupełnił wypowiedź Lee, że ten stan głębokiej rozpaczy będzie napędzać Gi-huna w trzecim sezonie.

Czy nadal będzie wierzył, że będzie w stanie przekonać innych, aby odejść razem lub zakończyć grę? Czy podda się i stanie się zupełnie inną osobą? Kimś takim jak Front Man, który myśli: "Co mogę zmienić?".

Na te pytania poznamy odpowiedź w 2025 roku, kiedy na Netflix zadebiutuje finałowy sezon Squid Game.

Squid Game - zdjęcia z 2. sezonu