Shazam! Gniew bogów - Helen Mirren o kontuzji, ciężkim kostiumie i innych trudach pracy nad filmem DC

Shazam! Gniew bogów to kontynuacja dobrze przyjętego filmu z 2019 roku na podstawie komiksów. W filmie Billy/Shazam kontynuuje swoje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny z mocami. Razem bronią miasta przed przestępczością. Pewnego dnia jednak na ich drodze stają Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

Helen Mirren wystąpi w filmie jako jedna z córek Atlasa, a niedawno aktorka była gościnią w programie Grahama Nortona. W nim wspomniała pracę na planie filmu DC, która nie należała do najłatwiejszych. Wspomina, że odniosła kontuzje, walczyła z ciężkim kostiumem i ograniczonym rozumieniem tego, o czym tak naprawdę traktuje to widowisko.

Aktorka przyznała, że nie jest kimś w "typie superbohatera", ale wzięła udział w sequelu ze względu na "słodkie i zabawne" cechy Zachary'ego Leviego. Mirren wyjaśniła Nortonowi, że moce sióstr "zostały im odebrane" przez Shazama i są gotowe do konfrontacji na Ziemi, by je odebrać. Wspomniała też, że ona razem z Liu, ubolewały nad koniecznością noszenia "niewygodnie ciężkich kostiumów", aby sportretować swoje postacie bogiń. Było jej bardzo gorąco i niewygodnie i żartowała z Liu po pierwszym dniu zdjęć, że oni chcą je po prostu zabić. Z dumą jednak dodała, że podjęła się w filmie wykonania samodzielnie niektórych akrobacji i ma nawet blizny, którymi może to udowodnić. Przy jednej ze scen złamała palec, ale nie narzekała, bo chciała poczuć się jak prawdziwa kaskaderka.

Shazam! Gniew bogów - tytułowy utwór

Do sieci trafił też tytułowy utwór muzyczny, który możecie posłuchać poniżej:

https://twitter.com/ShazamNews/status/1628986802055806976

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Shazam! Gniew bogów - premiera filmu w polskich kinach 17 marca 2023 roku.