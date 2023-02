Shazam! 2 - prognozy box office są fatalne. Film może być klapą

fot. Warner Bros. Pictures

Jak donosi Deadline, prognozy dla filmu Shazam! Gniew bogów są fatalne. Widowisko o budżecie 125 mln dolarów ma zebrać w Ameryce Północnej tylko 35 mln dolarów. Jest to wynik o wiele mniejszy niż Shazama!, który w 2019 roku osiągnął 53,5 mln dolarów wpływów. Rynek amerykański jest ważny, bo większy procent wpada do kieszeni producentów, niż ze świata.

Do premiery zostało kilka tygodni, ale wielu zwraca uwagę na to, że prawdopodobnie budżet na promocję został obcięty, bo w ogóle nie jest to widowisko promowane w Stanach Zjednoczonych, a w sieci robi się absolutne minimum w stylu wrzucenia plakatu na social media. Jeśli kwestia promocji nie zmieni się do premiery, Warner Bros. poniesie straty finansowe na tym filmie.

Shazam! 2 - o czym jest film?

Superbohater i jego rodzina muszą zmierzyć się z córkami Atlasa, które chcą odzyskać moce dane Shazamowi i spółce. Pamiętamy, że Shazam i reszta mają jedną z mocy właśnie od boga Atlasa.

W obsadzie są między innymi s Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler oraz Djimon Hounsou. Chris morgan i Henry Gayden są autorami scenariusza, a za kamerą ponownie stoi David F. Sandberg, twórca pierwszej części.

Przypomnijmy, że na całym świecie pierwsza część zebrała 366 mln dolarów z box office. Ostatecznie po odliczeniu wszystkich kosztów film przyniósł 74 mln dolarów zysku.