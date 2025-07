Pierwsze zdjęcia Samuela L. Jacksona z serialu Tulsa King. Szczegóły fabuły spin-offu!

Paramount+ oficjalnie potwierdził zamówienie serialu NOLA King, który jest spin-offem Tulsa King od Taylora Sheridana. W głównej roli zobaczymy Samuela L. Jacksona, którego postać pojawi się wcześniej w kilku odcinkach 3. sezonu serialu z Sylvestrem Stallone'em.

Opublikowano pierwsze zdjęcia Jacksona i Stallone'a, które pochodzą z 9. odcinka trzeciego sezonu Tulsa King, które znajdują się poniżej.

Ponadto Paramount+ podał szczegółowy opis fabuły NOLA King:

NOLA King opowiada historię Russella Lee Washingtona Jr. (Jackson), który po zaprzyjaźnieniu się z Dwightem Manfredim (Stallone) podczas 10-letniego pobytu w więzieniu federalnym, zostaje wysłany do Tulsy przez nowojorską rodzinę przestępczą Renzetti, aby raz na zawsze rozprawić się z Dwightem.

Zainspirowany tym, co Dwight stworzył w Tulsie i pod wrażeniem szansy na otrzymanie drugiej szansy, Washington wraca do Nowego Orleanu, domu, który opuścił 40 lat temu, aby odbudować relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz przejąć kontrolę nad miastem. Czyniąc to, ściąga na siebie gniew swoich byłych pracodawców w Nowym Jorku i wystawia się na niebezpieczeństwo ze strony dawnych wrogów z Nowego Orleanu, zarówno przestępców, jak i policjantów.