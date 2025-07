Dlaczego Netflix kasuje seriale? Raport ujawnia wyniki oglądalności 3 anulowanych tytułów

fot. materiały prasowe

Kryminalna Rezydencja wypada najlepiej: 23. miejsce z 33,3 milionami wyświetleń. Serial medyczny Puls zajął 30. miejsce z 26,2 milionami wyświetleń. 2. sezon szpiegowskiego Zwerbowany uplasował się na 34. miejscu z 24,1 milionem wyświetleń. Za to 1. sezon zebrał imponujące 19,1 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, zajmując 47. miejsce.

Przypominamy, że Netflix sprawdzając oglądalność tytułu zbiera wyświetlenia z 91 dni od premiery tytułu, na bazie tego tworząc swoje rankingi i oceniając rentowność produkcji. Wcześniej było to tylko 28 dni. Dlatego powyższe wynik – z wyjątkiem 1. sezonu The Recruit – bazują właśnie na tym okresie czasu.

Dlaczego Netflix kasuje seriale?

Co to oznacza? Wychodzi na to, że wiele seriali z podobnymi lub niższymi wynikami – 2. sezon XO, Kitty (35,3 mln), Ransom Canyon (29 mln), Na zawsze (19.1 mln) czy 4. sezon Słodkich magnolii (16.9 mln) – zostało przedłużonych, gdy Rezydencję, Puls i Zwerbowanego anulowano.

Budzi to pytania odnośnie tego, czym właściwie kieruje się Netflix, decydując się na kasowanie lub przedłużanie tytułów. Należy jednak pamiętać o czynniku, który jest również kluczowy w analizowaniu sukcesu filmów kinowych: stosunku budżetu do zarobków tudzież w przypadku seriali – oglądalności. 1. sezon Rezydencji był na przykład szalenie kosztowny ze względu na gwiazdorską obsadę, rozbudowaną scenografię i efekty specjalne. Budżet 2. sezonu Zwerbowanego na pewno zwiększyły za to sceny akcji. Swego czasu fantasy Cień i kość było sporym sukcesem, ale produkcja również okazała się zbyt droga i pewnie tylko wyniki na poziomie takich hitów jak Stranger Things czy Wednesday mogłyby usprawiedliwić włodarzom platformy takie wydatki.

Kolejnym ważnym czynnikiem, do którego dostępu nie mają widzowie, ale Netflix już tak, jest procent użytkowników, którzy ukończyli oglądanie serialu do końca. Nie powinno to dziwić: użytkownicy raczej będą zainteresowani tylko powrotem do tytułu, do którego finału dotrwali.

