Śnieżka - Gal Gadot musiała brać udział w przesłuchaniu. Jak ono wyglądało?

W Czerwcu i na początku Lipca przed strajkiem aktorów Gal Gadot udzieliła wywiadów promujących jej najnowszy film Misja Stone. Padł tam temat filmu aktorskiego Śnieżka opartego na animacji Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Gal Gadot zagrała w nim złą królową, a w tytułowej roli zobaczymy Rachel Zegler.

Śnieżka - jak Gal Gadot dostała rolę?

Wielu założyło, że z uwagi na status gwiazdy kina Gal Gadot po prostu dostała rolę, bo twórcy widzieli w niej idealną kandydatkę do bycia złą królową. Aktorka w nowym wywiadzie zdradziła jednak, że normalnie brała udział w przesłuchaniu.

- Tak, zagram złą królową. To był mój pierwszy raz od dawna, gdy musiałam brać udział w przesłuchaniu do projektu. Chcieli się upewnić, że umiem śpiewać, ponieważ to musical. Przez miesiąc więc pracowałam nad piosenką, a potem wzięłam udział w przesłuchaniu, podczas którego nakręcili jak śpiewam. I tak dostałam rolę. To było bardzo ekscytujące i wymagające doświadczenie, bo to coś, innego, niż cokolwiek do tej pory robiłam. Wspaniale, że mogłam zagrać coś dużego i przerysowanego. Jest to postać odległa od tego, jaka jestem i dlatego granie jej było taką frajdą. Jestem przyzwyczajona do grania dobrych bohaterek, ale granie kogoś, kto łamie wszystkie zasady jest w jakimś stopniu wyzwalające.

Śnieżka - premiera w 2024 roku.