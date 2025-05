Ed i Lorraine Warrenowie znowu na tropie demonów. Zwiastun nowej Obecności

Warner Bros.

Reklama

Warrenowie po raz kolejny powracają aby walczyć z pomiotem piekielnym przy pomocy egzorcyzmów i Za reżyserię The Conjuring: Last Rites odpowiada Michael Chavez który w tym uniwersum nakręcił już kilka filmów w tym poprzednią część cyklu Na rozkaz diabła. Oprócz tego w reżyserer ma na koncie Zakonnicę 2 i Klątwe La Llorony. Scenariusz do Last Rites napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, który jest także współautorem historii wraz z Jamesem Wanem trzymającym pieczę nad całą serią.

The Conjuring: Last Rites - zwiastun

The Conjuring: Last Rites - fabuła, obsada

Fabuła będzie opowiadać o prawdziwej historii rodziny Smurli. Jej członkowie występowali w telewizji w programie Larry King Live oraz Entertainment Tonight, a na bazie ich historii powstała książka The Haunted: One Family's Nightmare (1986) oraz film telewizyjny z 1991 roku. To jedna z najpopularniejszych spraw Warrenów, o której aktorzy wiedzieli jeszcze przed nakręceniem pierwszego filmu. Członkowie rodziny skarżyli się na dziwny zapach w domu, słyszeli głosy i byli ofiarami innych niewytłumaczalnych zjawisk na terenie swojego domostwa.

W rodzinę Smurli wcieli się: Rebecca Calder (Janet), Elliot Cowan (Jack), Kíla Lord Cassidy (Heather), Beau Gadsdon (Dawn), Tilly Walker (Carin), Molly Cartwright (Shannon), Peter Wight (dziadek Smurl) oraz Kate Fahy (babcia Smurl).

Premiera filmu w kinach 5 września 2025 roku.

Conjuring: Last Rites - zdjęcia