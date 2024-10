Dragon Age: Straż Zasłony - recenzje już w sieci. Czy to najlepsza gra BioWare?

Fot. BioWare

W najbliższy czwartek czeka nas debiut Dragon Age: Straż Zasłony na sklepowych półkach, ale że twórcy i wydawca najwyraźniej byli pewni jakości swojego dzieła, bo recenzje pojawiły się w sieci kilka dni wcześniej. I wygląda na to, że ich podejście było słuszne. Opinie krytyków są bardzo pozytywne. Gra w serwisie Opencritic osiągnęła średnią ocen na poziomie 83/100. Chwalona jest rozgrywka, ciekawi i dobrze napisani bohaterowie, a także wciągająca fabuła. Pojawiają się głosy, że BioWare wraca do formy, a niektórzy idą nawet o krok dalej i mówią, że to najlepsza odsłona serii.

Nowy Mass Effect będzie miał bardzo trudne zadanie, by temu dorównać. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to napiszę, zanim dałem się wciągnąć w tę przygodę - czytamy w recenzji IGN.

RPG fantasy, które jest zdumiewającym spektaklem. To najlepsze Dragon Age i być może najlepsza gra BioWare, jaka kiedykolwiek powstała - napisał Robert Purchese z Eurogamera.

Pomimo kilku problemów wizualnych i dźwiękowych, Dragon Age: Straż Zasłony to po prostu dobrze spędzony czas - dodaje Mick Fraser z God is a Geek.

Poniżej możecie zapoznać się też z niektórymi ocenami gry w mediach.

IGN - 9/10

Eurogamer - 5/5

PC Gamer - 79/100

The Gamer 4/5

GamesRadar+ - 4,5/5

DualShockers - 8,5/10

God is a Geek - 9/10

VG247 - 3/5

Dragon Age: The Veilguard - premiera 31 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.