Kleopatra - film z Gal Gadot nadal w planach? Producent komentuje

Przygotowania do superprodukcji Cleopatra trwają od jakiegoś czasu. Za kamerą miała stanąć Kari Skogland, a Gal Gadot zagra tytułową rolę. Według producenta Charlesa Rovena projekt nadal powstaje i czeka na zakończenie strajku aktorów i scenarzystów, by móc dalej się rozwijać. Gal Gadot ma także by producentką widowiska.

Kleopatra powstaje

- Przenieśliśmy projekt z Paramountu do Universala. Kari wciąż jest jego reżyserką. To kolejny film, który czeka w zawieszeniu. Nie możemy rozwijać scenariusza z uwagi na strajk scenarzystów. Kari w między czasie zrobiła sequel Wind River, ale nadal jest związana z projektem.

Wizja na film na ten moment nie jest znana. Przypomnijmy, że w amerykańskiej części mediów społecznościowych pojawiła się kontrowersja po ogłoszeniu projektu. Wielu Amerykanów krytykowało twórców za wybielanie postaci historycznej, bo Kleopatra jest Afrykanką, a tym samym musi być czarnoskóra. Nieliczni przypominali, że Gal Gadot może spokojnie ją zagrać, bo Kleopatra nie miała czarnej skóry, ponieważ pochodziła z Grecji.