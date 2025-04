Co z 3. sezonem anime Solo Leveling? Nowa aktualizacja

fot. A-1 Pictures // Aniplex

1. sezon Solo Leveling zadebiutował 7 stycznia 2024 roku. Z kolei 2. sezon miał premierę 5 stycznia 2025 roku. To oznacza, że pomiędzy nimi był jedynie rok różnicy. Ten krótki okres oczekiwania wynikał pewnie z tego, że A-1 Pictures produkowało je niewielkim odstępie czasu, jednocześnie pracując nad filmem Solo Leveling -ReAwakening-. Niestety, nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać.

Co z 3. sezonem anime Solo Leveling?

Aleks Le, który udziela głosu Sung Jinwoo w Solo Leveling, podzielił się z fanami aktualizacją na temat kolejnej części. Niestety, nie jest zbyt optymistyczna. Według niego 3. sezon „nie pojawi się jeszcze przez jakiś czas”. Co ten komentarz może oznaczać dla fanów? Z jego słów wynika, że widzowie będą musieli czekać na kolejny sezon dłużej niż ostatnim razem. I bardzo możliwe, że ten trend się utrzyma. Obecnie na nowe sezony seriali trzeba nawet czekać kilka lat, co dobrze pokazują takie produkcje jak Stranger Things, Bridgertonowie czy Wednesday.

Co ciekawe, 28 marca informowaliśmy Was, że producent Atsushi Kaneko nie wie nawet, czy 3. sezon w ogóle powstanie, choć serial był ogromnym hitem. „Mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziecie oglądać anime, wyobrazicie sobie wszystkich twórców i ekipę pracującą za kulisami. Wraz z 25. odcinkiem, który wkrótce zostanie wyemitowany, anime Solo Leveling dobiega końca, przynajmniej na razie. Czy to będzie tymczasowy koniec, czy nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, co przyniesie przyszłość. Z zaangażowaniem i wsparciem widzów może pojawić się szansa na kontynuację, ale równie dobrze może jej nie być. Mam jednak nadzieję, że się uda!” podsumował producent.