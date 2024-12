Spoilery z finału Rodu smoka poznamy 3 lata wcześniej. Problem z nowym spin-offem Gry o tron

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wygląda na to, że HBO może mieć spory problem ze spin-offami Gry o tron w materii ujawniania spoilerów. Biorąc pod uwagę, że premiera serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight jest przewidziana na koniec 2025 roku, a finałowy sezon Rodu smoka ukaże się nie wcześniej niż w 2028 roku, pierwsza z tych produkcji najprawdopodobniej zdradzi widzom zakończenie drugiej 3 lata wcześniej.

Akcja książkowego Rycerza Siedmiu Królestw rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Rodzie smoka i Grze o tron. Istotne jest to, że powieść wyjawia wprost, w jaki sposób zakończyła się wojna domowa Targaryenów - fakty na ten temat zostały zawarte w rozmowach Duncana Wysokiego z jego giermkiem, Eggiem, jak również z ser Arlanem.

Dowiadujemy się z nich, że Aegon II, syn Viserysa, ponownie zasiadł na Żelaznym Tronie, a Rhaenyra została zjedzona przez jego smoka. Co więcej, te same dyskusje ujawniają, że syn Rhaenyry, Aegon III, także został królem w konsekwencji małżeństwa z córką Aegona II, Jaehaerą, które miało docelowo doprowadzić do zjednoczenia Targaryenów.

Jak zauważa serwis Screen Rant, twórcom A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight trudno będzie uniknąć odwołania do tych rozmów, zważywszy na ich znaczenie dla całej opowieści ze szczególnym uwzględnieniem dalszych losów Egga. Warto też przypomnieć, że los Rhaenyry w samej Grze o tron już wcześniej zdradził Joffrey Baratheon. W jednym z odcinków mówi on:

Rhaenyra Targaryen została zamordowana przez swojego brata, a raczej przez jego smoka. Zjadł ją wtedy, gdy jej syn na to patrzył. To, co z niej zostało, jest pochowane w kryptach tuż pod nami.

