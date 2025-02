Tom Glynn-Carney w X-men? Czy aktor Rodu Smoka znajdzie się w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Plotki o X-Menach wciąż krążą, a teraz można dodać kolejne nazwisko do listy potencjalnych aktorów, których Marvel Studios rzekomo rozważa do obsadzenia w roli bohatera-mutanta w MCU. Choć nie ma informacji o konkretnej postaci, scooper Jeff Sneider z The Hot Mic słyszał, że gwiazda Rodu smoka, Tom Glynn-Carney, może pojawić się w MCU. Aktor jest przede wszystkim z rolą króla Aegona Taragryena z wspomnianego serialu. Zakładając, że Glynn-Carney jest rozważany do roli w filmie o X-Menach, która postać mogłaby najlepiej pasować do 30-letniego Brytyjczyka? Istnieje oczywiście wiele możliwości, a wciąż nie wiadomo, które postacie będą wchodzić w skład drużyny.

Kto jeszcze mógłby znaleźć się w nowej drużynie X-men?

Wcześniejsze plotki mówiły, że Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) i Jack Champion (Avatar, Krzyk 6) są rozważani do roli Cyclopsa, a Sadie Sink, znana z Stranger Things, jest prawdopodobnym wyborem na Jean Grey. Pogłoski dotyczyły także tego, że Ayo Edebiri z The Bear znajduje się na radarze studia do roli Storm.