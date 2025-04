Aktorka ze Star Wars dostała rolę Storm z X-Menów? Pojawiła się na premierze filmu Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Według doniesień z wczorajszej uroczystej premiery Thunderbolts* zaproszono na nią wyłącznie aktorów związanych z Marvelem. Wyjątkiem były dwie aktorki: Nathalie Emmanuel oraz Jodie Turner-Smith. O pierwszej nic nie wiadomo, ponieważ nigdy nie była wiązana z żadną rolą w MCU, ale Turner-Smith — już tak.

Jodie Turner-Smith jako Storm z X-Menów?

Fani MCU od wielu miesięcy wymieniają Jodie Turner-Smith (znana z Akolity ze świata Star Wars, Agencji oraz z Małpiego biznesu) jako jedną z faworytek do roli Storm z X-Menów, która — według plotek — ma pojawić się w Avengers: Doomsday. Obecność aktorki na premierze Thunderbolts* w kontekście zaproszenia wyłącznie aktorów Marvela to pretekst do euforycznych spekulacji, że rola Storm została już obsadzona. Skoro prace na planie Avengers: Doomsday już trwają, postać z pewnością została obsadzona — zwłaszcza że zdjęcia z X-Menami podobno powstają właśnie w Wielkiej Brytanii. Czyżby więc Jodie Turner-Smith została Storm?

Na razie to tylko spekulacja, oparta na jej obecności na premierze, ale wygląda to całkiem prawdopodobnie. Nawet Daniel Richtman — znany w sieci scooper, publikujący sprawdzone informacje — zdaje się to sugerować lakonicznym postem na portalu X. Spekulacji na temat Nathalie Emmanuel na ten moment nie ma zbyt wiele.

Jeśli obecność obu aktorek jest przypadkowa, byłoby to zaskakujące, ponieważ Marvel Studios słynie z przemyślanych decyzji promocyjnych. Na razie to tylko spekulacja i plotka — ale bardzo wiarygodna.

Thunderbolts* - premiera 2 maja w kinach.