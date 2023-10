Superman: Legacy - James Gunn udostępnia grafiki. Isabela Merced jako Hawkgirl, Nathan Fillion jako Zielona Latarnia

@davi_a86

James Gunn, reżyser wyczekiwanego Superman: Legacy i współtwórca DCU, udostępnił w swoich mediach społecznościowych fanarty - czyli nieoficjalne grafiki stworzone przez fanów - przedstawiając Isabelę Merced (Dora i Miasto Złota, Transformers 5: Ostatni Rycerz) jako Hawkgirl i Nathana Filliona (Serenity, Legion samobójców: The Suicide Squad) jako Zieloną Latarnię. Zobaczcie sami.

Isabela Merced jako Hawkgirl, Nathan Fillion jako Zielona Latarnia [FANARTY]

Hawkgirl i Zielona Latarnia, tak jak wiele innych komiksowych postaci ze świata DC, już niedługo zadebiutują na dużym ekranie w restarcie Kinowego Uniwersum DC. Choć poniższe grafiki to nieoficjalne dzieła fanów, to skoro James Gunn postanowił podać je dalej, zapewne w jakiś sposób oddają to, jak reżyser wyobraża sobie te nowe wersje bohaterów.

Dodatkowo, na ostatnim slajdzie znajdziecie jedną z komiksowych okładek, które James Gunn użył przy tworzeniu scenariusza do Superman: Legacy.

Superman: Legacy - fanart

Superman: Legacy - James Gun o filmie

Superman: Legacy to prawdziwy fundament naszej twórczej wizji uniwersum DC. Nie tylko Superman jest ikoniczną częścią świata DC, ale także ulubieńcem wielu fanów: czytelników komiksów, osób które oglądały poprzednie filmy, widzów z całego świata. Nie mogę się doczekać, by pokazać im naszą wersję Supermana, którą będą mogli śledzić i poznawać poprzez filmy, animacje i gry.