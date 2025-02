Superman wraca do samych początków. Piękna grafika pokazuje herosa z DCU w klasycznej odsłonie

Fot. Materiały prasowe

Fani komiksów DC czekają z niecierpliwością na lipiec 2025 roku, kiedy to w kinach zadebiutuje w końcu nowa wersja Supermana od Jamesa Gunna. Zainteresowanie tą produkcją jest spore nie tylko z ich strony, ale też szerokiej publiczności. Jeśli wierzyć pierwszym szacunkom - zwiastun Supermana wzbudził większe zainteresowanie i zdobył więcej wyświetleń w mediach społecznościowych od Fantastycznej 4: Pierwsze kroki z MCU.

James Gunn niejednokrotnie zapowiadał, że Człowieka ze stali czeka powrót do korzeni. Koniec z rewolucjami i powrót do tego, co fani kochają najbardziej, z czego Superman jest kojarzony i od czego zaczynał. Pora na więcej optymizmu, radości i nadziei. A czy da się lepiej wrócić do korzeni niż wtedy, gdy się do nich nawiązuje?

Superman wraca do samych początków

Dan Mora, artysta, który wielokrotnie współpracował z DC przy komiksach, postanowił odtworzyć okładkę pierwszego Action Comics #1 z 1938 roku, kiedy to postać zadebiutowała na papierze. Oto, jak prezentuje się Superman Davida Corensweta w najbardziej klasycznym wydaniu, jak tylko się da.

