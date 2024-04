Superman - pokazano logo filmu. To ono będzie na kostiumie Człowieka ze stali

DC

Podczas panelu Warner Bros. na CinemaCon promowano też Supermana. James Gunn, współszef DCU oraz reżyser i scenarzysta widowiska nie mógł być obecny, bo pracuje na planie superprodukcji, ale zaprezentowano wideo z jego wypowiedzią. W nim też obiecał, że pojawi się na CinemaCon w 2025 roku, by rozpocząć "lato Supermana". Prawdopodobnie jest to nazwa, którą wewnętrznie będą używać do globalnej promocji widowiska.

Superman - logo

Podczas prezentacji filmu Superman zebrani mogli zobaczyć na ekranie oficjalne logo, które będzie widnieć na kostiumie superbohatera.

Superman - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielą w nadchodzącej komiksowej produkcji.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - premiera w 2025 roku w kinach.