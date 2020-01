Tenet to wielka superprodukcja. Budżet filmu Chrisa Nolana został ujawiony

Tenet ma budżet w wysokości 200 mln dolarów. Tak twierdzą portale Collider.com oraz Variety.com (oni dokładnie podali okolic 225 mln dolarów).

Jest to więc jedna z większych superprodukcji 2020 roku. Jest to jeden z najdroższych filmów w karierze popularnego reżysera. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze koszt globalnej promocji, który pewnie zamknie się w standardowej wysokości 100-150 mln dolarów.

W obsadzie filmu są Robert Pattinson, John David Washington, Michael Caine i Elizabeth Debicki. Christopher Nolan wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza.

Za wiele o fabule nie wiemy, a sam zwiastun również jest tajemnicy. Opis mówi o międzynarodowym szpiegostwie, podróżach w czasie i ewolucji.

Tenet - premiera w lipcu 2020 roku.